Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Sheinbaum anuncia gira por el país para rendir cuentas al pueblo; visitará tres estados por día

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Ssa anuncia la Semana Nacional de Salud Pública 2025; busca llegar a 20 millones de personas

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que este año se concluirán 16 obras en materia de salud.

“En total son 16 obras que estarían iniciando de agosto hasta terminar el año. La mayor parte de ellas son de primer nivel. La mayoría son unidades de medicina familiar. Ahora bien, en esta última parte del año vamos a inaugurar unidades médicas”, explicó.

En el informe del , durante la mañanera de la presidenta este 2 de septiembre en Palacio Nacional, el director general del ISSSTE explicó que en agosto se continuó trabajando en obras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; en la Unidad de Medicina Familiar en Díaz Ordaz, Tamaulipas, y la demolición del viejo inmueble del Hospital Doctor Gonzalo Castañeda en Tlatelolco para construir una nueva unidad médica.

Lee también

“En septiembre tenemos programadas las siguientes obras, el inicio de las siguientes obras: de la Unidad de Medicina Familiar en San Buenaventura, Coahuila; de la Unidad de Medicina Familiar de Guelatao, ; de la Unidad de Medicina Familiar de Tapanatepec, Oaxaca. También en Oaxaca, en Huautla, una unidad de medicina familiar; la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. Y el reemplazo o reconversión de la clínica hospital de Chetumal, Quintana Roo, en Hospital General”, refirió.

Indicó que para octubre arranca la ampliación de la clínica hospital de Cancún, Quintana Roo; en la Clínica de Medicina Familiar Satélite en Naucalpan, ; de la Unidad de Medicina Familiar de Tishcocó, Yucatán; de la Unidad de Medicina Familiar en Rosarito, Baja California, y de la Unidad de Medicina Familiar en Hecelchakán, Campeche.

Lee también

El titular del ISSSTE explicó que para noviembre se inician obras en la clínica hospital en Cherán, Michoacán, en la Meseta Purepecha como parte de compromisos con los ; así como de la Unidad de Medicina Familiar de Tecate, en Baja California.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses