Tras la imposición de 25% de aranceles a exportaciones de México, el expresidente Vicente Fox Quesada mandó un mensaje al mandatario estadounidense, Donald Trump, donde le hizo ver que afectará la economía de ambos países.

“¡Trump de nuevo con tus locuras! Tus aranceles solo dañan a trabajadores y empresarios de ambos lados de la frontera. México no se dejará intimidar por tus berrinches. El comercio es para construir, no para dividir, ¡basta de jugar con la economía!”, escribió en su cuenta de X.

Lilly Téllez dice que Sheinbaum se revictimiza

La senadora panista, Lilly Téllez también reaccionó ante la medida de Estados Unidos. Aprovechó para señalar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de “victimizarse” al anunciar un mitin este domingo 9 de marzo en el Zócalo capitalino.

“En vez de actuar de inmediato, la presidente arma un mitin para victimizarse.

Lee también Morena respalda a Sheinbaum ante aranceles de Trump; convoca a todas las fuerzas políticas a la unidad nacional

Los aranceles son consecuencia de su pacto con el narco. Si realmente le importara México, rompería con los cárteles en lugar de hacer circo y "tomar medidas" hasta el domingo”, escribió la senadora.

En otra publicación, subió una fotografía del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo, Andrés Manuel López Beltrán y afirmó que: “Estos dos narcopolíticos tienen la culpa del castigo arancelario de EU. Eligieron sostener su complicidad con los cárteles, aunque hundan a las familias mexicanas en crisis económica”.

Por su parte, el senador por el Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que tras el vencimiento del plazo de aranceles, “la economía mexicana podría enfrentar una crisis devastadora”. Informó que desde el Senado de la República pedirán una reunión interparlamentaria urgente con senadores de Estados Unidos “para ayudar a construir contrapesos. No podemos quedarnos de brazos cruzados”.

Lee también Sheinbaum expresa respeto a Trump, aunque no esté de acuerdo con sus decisiones; insiste en diálogo con EU

"Desacertado" dice Xóchitl Gálvez evento en el Zócalo

Mientras que la excandidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez calificó como una pésima noticia para México y Estados Unidos la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a los productos de nuestro país.

“Desacertado que el gobierno mexicano anuncia hasta el domingo, en un evento político, las medidas arancelarias y no arancelarias que tomará nuestro país. Además de anunciar aranceles compensatorios y otras medidas el Gobierno deberá tomar medidas para reducir los costos a nuestros productores”, dijo Gálvez Ruíz.

Así, recomendó recuperar la seguridad del transporte de mercancías en carreteras, erradicar la extorsión a productores de limones, aguacate y hortalizas, “ellos ya le pagan un arancel al crimen organizado”.

Lee también Salinas Pliego ve como “estupidez” responder con guerra arancelaria a Trump; lanza consejo a gobierno mexicano

Pidió diversificar las exportaciones y fortalecer otras relaciones comerciales: “Dejar de jinetear las devoluciones de IVA a la manufactura de exportación”. Y otorgar apoyos fiscales y asesorías a micro y medianas empresas exportadoras. “Para enfrentar esta grave situación, urge unidad en los hechos, no en el discurso”, señaló en su cuenta de X.

Oposición ve respuesta de Sheinbaum contra aranceles de EU, tardía y con fines electorales

Los coordinadores de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, señalaron que será una respuesta tardía y con fines electorales.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena se aprovechan de la situación para posicionarse electoralmente con un mitin en el Zócalo, pero sin proponer una solución.

“A mí me llama la atención que diga: nos vemos el domingo, como si el problema no fuera ahorita. Van a recurrir al expediente de ir al Zócalo, están en su derecho, pero eso no crea unidad nacional. El país está dividido. Ellos tenían el 54% de los votos y se agandallaron el 75% de los curules, esa es la verdad, y hoy están batallando, están recurriendo a un expediente que no vale, es aprovecharse del problema para posicionarse electoralmente”, dijo.

Lee también Finaliza presentación de argumentos de México en Corte de EU por demanda contra armadoras; “Ha sido un día histórico” dice SRE

Elías Lixa, coordinador del PAN, dijo que se deben instrumentar, legalmente e institucionalmente, mecanismos que permitan a México enfrentar el alza de aranceles de parte de Estados Unidos.

“No puede estar cada semana o cada mes esperando a que le volteen el reloj de arena, sabemos que va a ser una relación turbulenta cuando vimos que hace un mes salieron los de morena a celebrar de manera triunfalista”, dijo.

Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN, exigió que la presidenta Sheinbaum no espere hasta el domingo para dar una respuesta a Trump; y dijo que la presidenta de la República no puede llamar a una manifestación de “unidad” cuando su propia política ha sido la de cerrar puertas, dividir y agredir a quienes no piensan como ella.

Lee también Sheinbaum: Decisión unilateral de EU, imposición de aranceles; “hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias”

Por su parte, la coordinadora de MC, Ivonne Ortega, refirió que es urgente que el gobierno federal presente una solución negociada, además de un mecanismo de diálogo interparlamentario entre representantes de México, Canadá y Estados Unidos.

“Es necesaria una estrategia que proteja la economía de México y atienda las consecuencias que implica la aplicación de aranceles”, dijo.

Diputados respaldan decisión de Sheinbaum para contrarrestar aranceles de Trump

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, manifestó el respaldo del Congreso a las medidas arancelarias anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca contrarrestar la estrategia arancelaria impuesta por el gobierno de Estados Unidos.

“Como presidente del Congreso de la Unión, respaldamos la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de imponer medidas arancelarias y no arancelarias en respuesta a la determinación de Estados Unidos de imponer aranceles de 25% a los productos mexicanos”, declaró.

Lee también Aranceles provocarán recesión en México e inflación en EU: Coparmex; ve tipo de cambio en más de 22 pesos por dólar

A través de un comunicado, dijo que México ha manifestado su intención y su voluntad de trabajar de manera conjunta en materia de seguridad y en materia comercial.

“No obstante ello, el presidente de los Estados Unidos de manera unilateral determinó imponer aranceles a los productos mexicanos. Esto perjudica a los pueblos de ambos países. Desde México refrendamos nuestro ánimo de colaboración, de entendimiento, de diálogo, no de subordinación. No somos un protectorado, somos un país soberano, un país grandioso. Tiene todo el respaldo del poder legislativo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, expresó.

Gutiérrez Luna convocó a todas y a todos los mexicanos a acudir el próximo domingo 9 de marzo a las 12 del día al Zócalo, “para escuchar el mensaje que tendrá que darnos como jefa de estado y jefa de gobierno”.

Lee también Aranceles a México y Canadá costarán a las familias de EU 2 mil dólares, advierte el demócrata Chuck Schumer

Senadores de la 4T cierran filas con Sheinbaum

Morena cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la imposición de aranceles del gobierno de Estados Unidos a productos de México y llamó a la unidad nacional.

Saúl Monreal, senador de Morena, declaró que las y los senadores del oficialismo, “respaldamos a la presidenta, es momento de la unidad nacional”.

“Y vamos a apoyar y vamos a respaldar en materia de política exterior y más ante esta medida de los aranceles vamos a estar con nuestra presidenta. (…) De respaldar toda movilización, toda acción a favor de México y hacer un llamado a la unidad, porque es un buen momento de cerrar filas, todos los mexicanos, sin excepción. Yo esperaría que la derecha sin condicionantes se sumará, es un momento importante”, comentó.

El senador de Guerrero Félix Salgado Macedonio calificó como “una grosería lo que está haciendo Trump. Violenta todo lo acordado y firmado en el TLC”.

Lee también Gobernadores de la Conago cierran filas con Sheinbaum; aumento arancelario impactará negativamente economía de ambos países, señalan

“No tiene ningún recato para la diplomacia en el mundo, se siente el sheriff del universo. Yo creo como que ya hay que pararle los tacos a Trump y decirle que México es una República soberana, independiente y no es su colonia. Estamos con Claudia. (…) También se tienen que aplicar aranceles a los productos”, afirmó.

⁃¿Arancel por arancel?, se le preguntó.

⁃Sí claro, arancel por arancel.

Sin embargo, la oposición criticó que sea con un mitin político en el Zócalo como la mandataria pretenda dar respuesta al problema y planteó la urgencia de convocar a una reunión interparlamentaria entre ambos países para encontrar una solución.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó la falta de una política inteligente y cercana para llevar la relación con Estados Unidos y dijo que son los nexos de Morena con el crimen organizado una de las causas para que Estados Unidos le impusiera aranceles a México, “na podemos jugar a la política y a las ocurrencias”.

Lee también “No son ustedes, es su presidente”, dice jefe de gobierno de Ontario; promete responder “el doble de duro” a aranceles de Trump

“A mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje de diálogo, de coordinación, de cooperación. Estoy convencido que el pueblo de México no sólo tiene carácter y determinación, claro que nos sobra a los mexicanos. Pero, esta es una responsabilidad del gobierno de la República”, mencionó.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, que la imposición de aranceles no es buena noticias para México, para la industria y el comercio, pero criticó que la presidenta Sheinbaum use una plaza pública para darle respuesta a una medida tan dañina.

“En lo que nosotros no vamos a acompañar es en tratar de sacar raja política de este asunto. Nosotros respetamos mucho la estrategia que quiera seguir la jefa del Estado mexicano, estamos convencidos más bien que ni una reforma constitucional ni un mitin en la plaza pública resuelven un problema de estas características”, apuntó.

La oposición urgió a convocar a una reunión interparlamentaria México-Estados-Canadá, para encontrar soluciones lo más pronto posible a esta situación.

Lee también Aranceles de Trump: Gas, petróleo... ¿Qué productos subirán de precio por las tarifas a México, Canadá y China?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr