Exembajador Sarukhan alerta de “mayor crisis” en relación bilateral con EU; explica en 5 actos uso de drones sobre México

Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos, alertó de una “mayor crisis” de la relación bilateral en la historia moderna, ante los amagos del gobierno de Donald Trump.

Sarukhan también explicó en cinco actos el acuerdo del uso de drones de Estados Unidos para sobrevolar el territorio mexicano y así obtener información de los cárteles de la droga, además de que señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo primero dijo que estas acciones se trataban de una “campañita” y después afirmó que esos sobrevuelos operan con autorización del gobierno mexicano.

“A final del día, ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero estamos en lo dicho. Una presión frontal, dura, con potenciales acciones unilaterales que colocarían a la relación bilateral en su mayor crisis de la historia moderna y anunciadas desde hace meses”, escribió en sus redes sociales.

Como primer acto, el exembajador contó que, en el marco de una profundización de la cooperación en materia de seguridad regional y binacional, “e intercambio de inteligencia sin precedentes”, México y Estados Unidos acordaron en 2011 usar drones desarmados estadounidenses para sobrevolar territorio mexicano “para obtener inteligencia acerca de los grupos narcotraficantes mexicanos, la cual era usada entre y compartida por ambas partes”.

“Había un oficial mexicano en la cabina de mando del dron con el operador estadounidense”, puntualizó.

“El programa es cancelado por el gobierno de Peña Nieto desde su arranque”, refirió como segundo acto.

Comentó como tercer acto que, en el marco de la “evisceración” de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “y de la percepción generalizada en Washington de que no solo hay una penetración sin precedentes en la acción y presencia del crimen organizado en México, sino también que nuestro país es un creciente flanco de vulnerabilidad para la seguridad nacional de Estados Unidos, Trump promete a lo largo de su campaña y transición no descartar acciones unilaterales para combatir a organizaciones criminales en nuestro país (sí, que no lo hayan querido escuchar o no le hayan creído es otra cosa)”.

Como cuarto acto, Sarukhan expuso: “En el marco de una serie de acciones encaminadas a mostrar que va en serio la presión sobre México en la materia (vuelo de aviones espía, designación FTO, declaraciones presidenciales y de gabinete), CNN y de nueva cuenta el New York Times publican ayer sendos artículos afirmando que Estados Unidos ha reiniciado vuelos de drones de manera encubierta y sin coordinar con el gobierno mexicano, incluso notificando de ello al Congreso estadounidense a través de un proceso y protocolo reservados únicamente para operativos muy sensibles y encubiertos”.

Expresó Sarukhan como quinto acto que, después de que la presidenta Sheinbaum calificó estas acciones ayer como "otra campañita", la titular del Ejecutivo mexicano hoy afirma que esos drones operan con autorización del gobierno mexicano.

“Si es así, que bien, es la decisión correcta en muchos sentidos (internos y bilaterales)”, apuntó.

