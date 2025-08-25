Más Información

Tras reconocer que es inviable el desafuero de la senadora Lilly Téllez por “traición a la patria” al presuntamente promover la intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles de las drogas en México, legisladores de Morena trabajan en una solución política para poner fin a los “excesos” de la panista.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que si bien la Constitución habla de “traición a la patria”, no hay una ley secundaria que especifique cuáles son las conductas que se encuadran en el delito.

En redes sociales, descartó que el grupo parlamentario de Morena vaya a legislar sobre el tema, ya que, dijo, sería darle armas a la oposición para que los acuse de atentar contra la libertad de expresión.

“Hay quien piensa que hoy es mi coco, o sea, a mí me da lo mismo, pero creo que hemos dejado correr demasiado a la oposición en esas conductas (...), en una actitud deleznable y que hay que resolver políticamente. No es un tema jurídico, porque alguien puede decir ‘hágase la legislación’. No, tienes que resolverlo políticamente”, dijo.

