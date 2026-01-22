El Instituto Nacional de Perinatología (INPer) adeuda 6 millones 311 mil pesos a la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V. por servicios de limpieza recibidos en febrero y marzo de 2025, por lo que se interpuso una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El pasado 21 de enero se llevó a cabo una audiencia de conciliación con el objetivo de acordar el pago del adeudo; sin embargo, tuvo que suspenderse debido a que el representante del Instituto, Luis Antonio N, jefe del Departamento de Servicios del Instituto, llegó en aparente estado de ebriedad.

De acuerdo con el acta CONC/843/2025, en poder de EL UNIVERSAL, el funcionario público “mostró un comportamiento errático”, por lo que el apoderado legal de la empresa solicitó que se le cuestionará si estaba en condiciones de participar en la negociación.

“La directora de Conciliaciones "A" en vista de lo ocurrido, preguntó directamente al servidor público Luis Antonio Fonseca Rodríguez, jefe de Departamento de Servicios, sí había consumió bebidas alcohólicas antes de ingresar a la audiencia, a lo que respondió que sí”, se detalla en el documento.

Ante esta situación, Fonseca Rodríguez fue trasladado a un consultorio médico de la dependencia federal. En el acta se solicitó que el INPer “tome conocimiento de lo ocurrido para iniciar las acciones disciplinarias correspondientes”. La audiencia cancelada fue programada para el próximo 6 de febrero de 2026.

Origen del adeudo y acciones administrativas

El adeudo deriva del Convenio Modificatorio número 099-5320-07/2024, mediante el cual se extendió un contrato firmado en 2024, entre la empresa de limpieza y el INPer, para que el servicio se prestara durante el primer trimestre de 2025.

No obstante, el instituto únicamente liquidó el pago correspondiente al mes de enero, quedando pendiente los servicios de febrero y marzo.

