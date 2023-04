El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, dió inicio a la sesión ordinaria en el salón de plenos, cuya tribuna sigue tomada desde hace un día por legisladores de oposición en demanda que se elija a un comisionado del INAI.

En medio de sirenas y consignas de senadores del bloque de contención, inició la sesión con cuatro horas de retraso ante la falta de quórum, legisladores de Morena empezaron a subir a la tribuna también.

Armenta, senador por Morena, desde un escaño y no en la mesa directiva, abrió la sesión con un quórum de 65 legisladores.

Informó que al no haber condiciones se trasladan a una sede alterna, por lo que declaró un receso.

Los oficialistas celebraron con "sí se pudo" mientras Armenta celebró con las manos arriba como luchador.

"Fuera corruptos" respondió la oposición en medio de sirenas y gritos.

Tras completarse el quorum requerido para sesionar, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta informó que por las condiciones que se viven al interior del pleno, trasladaban el trabajo a una sede alterna.

Intransitable nombramiento en el INAI: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el tema de nombrar un comisionado del INAI es intransitable para la mayoría de su bancada y tampoco tiene posibilidades de hacer un compromiso para que esos nombramientos se aprueben.

En rueda de prensa, subrayó que en “en este momento no me atrevería a hacer ningún compromiso de ningún tipo ya”, para nombrar a los comisionados que faltan.

“Yo ya no tengo posibilidades, yo ya agoté las mías, para qué mentirle, intente hacerlo, pero yo estoy agotado en ese sentido. Si el tema del INAI es intransitable, pues no hay forma de que yo pueda responder positivamente, porque el grupo parlamentario ya decidió".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que "si ellos creen que eso es intransitable, no nos podremos mover nadie, esa es la verdad”.

A pregunta expresa sobre si es el final como coordinador parlamentario, dijo que "puede ser, siempre tenemos un final todos y yo le diría que nunca estoy anclado a los puestos. Soy un hombre de convicciones, no de puestos y si el final llega, pues llegará, no por eso me vaya a cortar las venas o a suicidarme anticipadamente, a tomar cicuta. No, no quiero hacerlo".

Subrayó que de no alcanzarse un acuerdo con la oposición para aprobar los 17 asuntos pendientes en la agenda legislativa, la bancada de Morena hará valer su mayoría.

“Y lo que decida la mayoría del grupo parlamentario y los aliados es lo que se hará”, indicó Monreal.

