Ciudad Juárez.— Los estudiantes de Chihuahua y Coahuila iniciaron ayer lunes el ciclo escolar sin libros de texto gratuitos, con opiniones divididas entre profesores y padres de familia sobre la importancia de este material educativo.

En Chihuahua, la maestra Alejandra Ruiz, docente de una escuela local en Ciudad Juárez, dijo a EL UNIVERSAL que desde el viernes pasado la Secretaría de Educación estatal comenzó con la entrega del material didáctico para sustituir los libros nuevos de la SEP.

Consideró que no sería una gran afectación para los estudiantes, si se decide, de forma definitiva, no repartir los ejemplares. Por su parte, padres de familia indicaron que, aunque no conocen de primera mano los libros, estarían más tranquilos si sus hijos estudian con los textos anteriores.

En Torreón, Coahuila, Esmeralda Martínez Rivera, maestra y directora de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, aseguró que la comunidad de padres de familia está consciente del tipo de docentes que tiene la escuela y de que con o sin libros, la calidad educativa está garantizada.

La maestra afirmó que leyó los libros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y consideró que sí está “cargada” con ideologías. “Definitivamente”, dijo. Indicó que ese tipo de ideología no le corresponde a la escuela impartir, sino a los padres y dejar la ciencia a la escuela.

Sin embargo, en la escuela primaria Niños Héroes, el director Edson Hernández Treviño expuso que realizaron un censo entre padres y comentó que estaban de acuerdo en entregar los libros, salvo temas que se manejarían directamente por ellos “para la integridad de sus hijos”.

Aceptan repartir libros

En tanto, los gobiernos de Guanajuato y de Querétaro anunciaron ayer lunes que sí distribuirán los libros de texto, mientras que Jalisco aún analizaba el tema.

“Tenemos claro el respeto irrestricto a la Constitución... pero sobre todo nuestro propósito de cumplir con el principio del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar su derecho pleno a la educación, por ello, hemos determinado que los libros de texto gratuitos sean entregados”, dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En Querétaro el mandatario Mauricio Kuri señaló que se está capacitando a los maestros para que expliquen a los padres de familia los temas “donde pudiera haber algún tipo de controversia, para que los tutores junto con el maestro, toquen esos temas”.

En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro reconoció que analizaban la distribución de los libros: “Tienen muchos errores y muchas fallas, pero creemos que no tener los libros de texto es un problema todavía mayor”, expuso.