San Francisco Campeche, Campeche.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene motivos políticos el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia del Covid-19.

Cabe mencionar que, el informe destaca que durante la pandemia se estima que hubo 300 mil muertes en exceso atribuibles a las malas decisiones que se hicieron desde el gobierno, como el no explicar bien cómo se transmitía el virus, el no uso del cubrebocas, la falta de inversión al sector salud, y falta de apoyos para las personas, entre otros aspectos.

"No estoy de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente, nosotros fuimos reconocidos internacionalmente por el manejo de la pandemia", aseguró la abanderada presidencial de Morena.

Sheinbaum detalló que, previamente a que hubiera vacuna contra Covid-19, la capital del país le entregaba a las personas enfermas un kit de una despensa y una tarjeta de mil pesos a domicilio, y una vez con la dosis la Ciudad de México fue reconocida por su esquema de aplicación a las personas.

"Se vacunó a quien tenía recursos y al que no tenía recursos de la misma manera, y bien atendidos. No estoy de acuerdo con este informe, que en realidad tiene motivos políticos, no tiene otro motivo. Además, ¿Por qué lo están sacando ahora sí de la pandemia ya pasaron dos años?".

Sobre el uso del medicamento Iverventina, Sheinbaum aclaró que lo han aclarado en diversas ocasiones, y que se implementó tras un comité técnico de especialistas de la salud, que con la información médica del momento, decidieron dar la medicina a los capitalinos ya que no tenía efectos secundarios.

"No fue un programa experimental como informaron, y nada de eso", aseguró la mandataria capitalina.

Al ser cuestionada sobre el desplome de la línea 12 del Metro a tres años, Sheinbaum aclaró que, las víctimas estuvieron de acuerdo de que hubiera una justicia restaurativa.

"Muchas víctimas de la Línea 12 presentaron un amparo para que no fuera utilizado el accidente ni a ellos mismos como parte de la campaña política y aún así el PRIAN hace un uso político deleznable de una tragedia", aseguró Claudia Sheinbaum.

