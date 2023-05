Con la decisión del INE de no sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por pedir abiertamente el voto en 2024, y a los aspirantes de Morena, por actos anticipados de campaña, se ve una línea más permisiva del árbitro electoral respecto a la que tenía cuando era dirigido por Lorenzo Córdova, advirtió el senador Germán Martínez Cázares.

En entrevista, el legislador del Grupo Plural recalcó; sin embargo, que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien deberá determinar si la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue correcta o no.

Lee también: "No me interesa competir por Rectoría de la UNAM", responde Lorenzo Córdova a Sheinbaum

“Sí se ve una línea más permisiva del INE, pero yo espero que se ajuste a los límites legales en el tribunal, que la línea permisiva del INE que se empieza a dibujar, el tribunal la haga una línea legal, y con claridad los jugadores se sometan al derecho para llegar al poder. Yo espero que el tribunal corrija esa línea permisiva o la haga legal. Yo voy a respetar lo que diga el INE y a decir que hace falta que lo que diga el INE lo sancione el tribunal, que esa luz verde que da el INE, el tribunal todavía tiene la última palabra”, expresó.

El exdirigente panista aseguró que no le sorprende que Morena “quiera borrar todos los límites para llegar al poder. Al mismo tiempo, no me sorprende su desprecio a la ley, no olvido que el Plan A era desaparecer al INE, no lo olvido y no lo debemos olvidar”.

Germán Martínez pidió al presidente de la República que no se entrometa en el proceso electoral para tratar de que su proyecto sea aprobado en las urnas en las elecciones de 2024.

“Hemos visto que ya López Obrador quiere ganar ‘haiga sido como haiga sido’, Es el más descarado banderazo a un nuevo ‘haiga sido como haiga sido’ y que gane una corcholata”, puntualizó.

Lee también: Cuando el INE implementó medidas cautelares contra AMLO por el Plan C

Recordó que el 1 de diciembre de 2018, en cuanto se cruzó la banda presidencial las primeras palabras que dio López Obrador fueron de agradecimiento al expresidente Peña Nieto porque no se metió en la elección.

“Hay que recordarle que el nuevo presidente también debe decir esas palabras a López Obrador, de que no se meta. Eso es lo democrático, que el árbitro, que el poder no se meta en favor de nadie y ni el árbitro ni el INE ni el presidente se deben meter”, remarcó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rmlgv