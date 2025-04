La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que tienen detectados los focos rojos para la elección judicial como distintas problemáticas sociales, étnicas o ejidales, pero aclaró que la revisión de zonas referentes a inseguridad y de crimen organizado se trata en las mesas de seguridad con las autoridades.

"El Instituto sí tiene identificadas su zonas de riesgo, de peligro en donde se les dificulta por cuestiones geográficas, político-sociales, de vandalismo, ejidal, étnico, tiene su mapa bien definida cada una de las entidades. Pero focos rojos por inseguridad, esos son los temas que tratan en las mesas de seguridad donde están presentes delegados, el equipo estatal de seguridad y el instituto electoral local", dijo.

Subrayó que no le compete al INE revisar las zonas de riesgo por inseguridad de este tipo, sino ver la posibilidad de que se puedan instalar las más de 84 mil casillas.

Puntualizó que aún no tienen la cifra de cuántas casillas no será posible instalar debido a dichas problemáticas en distintos puntos del país.

Por otra parte, la consejera presidenta dijo que al cierre de la jornada electoral, alrededor de las 11:40 de la noche del 1 de junio, dará un corte sobre el porcentaje de votos contabilizados.

"Sí saldremos a decir el corte, porque estamos hablando de cómputo total, no es PREP, no es conteo rápido, no es una tendencia, es el cómputo total de la elección el que inicia inmediatamente después de cerrada la casilla. Es lo que normalmente iniciábamos el miércoles, hoy lo vamos a iniciar el mismo día", explicó.

"Esperamos salir con un buen avance a esas horas de la noche, pero sí tendremos que informar en qué momento del cómputo nos encontramos", apuntó.

