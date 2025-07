El Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que el padrón electoral es intransferible y que será defendido para que permanezca como está ante la creación de la nueva CURP biométrica, que será una identificación oficial obligatoria.

El Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores, que contempla la implementación de una credencial digital, así como analizar las posibilidades del voto electrónico, siempre que existan las condiciones.

La aprobación de este acuerdo derivó en señalamientos de partidos de oposición sobre el posible uso indebido del padrón para la CURP, mientras que Morena afirmó que las reformas no vulneran la privacidad de la ciudadanía.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que hasta el momento no hay una petición del gobierno para entregar estos datos, pero afirmó que el padrón y la lista nominal serán defendidos.

“No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera (...) pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es que no hablemos de que se va a entregar el padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el padrón y la lista”, apuntó en conferencia previa.

Sobre la credencial para votar, afirmó que se mantiene “firme y sólida”, y que no será reemplazada por la CURP, ya que ésta requiere un proceso de implementación y no será inmediata.

Durante la sesión, el consejero Arturo Castillo subrayó que “parte de los principios que rigen la implementación de estas tecnologías tienen que ver con la confiabilidad, la integridad y la intransferibilidad de los datos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores”.

Insistió en que es fundamental proteger los datos que les entrega la ciudadanía para efectos de la emisión no sólo de la credencial, sino también de la integración de uno de los padrones registrales más confiables probablemente del mundo.

Sobre la estrategia, destacó la instrumentación de una versión beta de una credencial para votar digital, cuya primera versión sería complemento de la credencial física con más funcionalidades, mayor flexibilidad para su emisión y actualización, así como para permitir mayor control y soberanía sobre los datos personales que contiene.

El representante del PAN Víctor Hugo Sondón enfatizó en que el INE debe ser sumamente responsable respecto de cualquier acción que se refiera o encamine a modificar este documento, que tiene la confianza de la ciudadanía.

“El padrón contiene el poder más sensible de una democracia, la facultad de votar; si se trasladara a manos del gobierno estaríamos abriendo la puerta a la manipulación política, al uso discrecional de los datos personales y al debilitamiento de la confianza ciudadana”, alertó.

La representante del PRI Marcela Guerra advirtió que preocupa que haya un control político, incluso electoral, con esta nueva identificación nacional.

“Centralizar en la Secretaría de Gobernación y, sobre todo, la vamos a ver, ¿esto no compromete (...) la autonomía del INE o no debilita a la propia credencial de elector?”, cuestionó.

El diputado priista Emilio Suárez Licona añadió que “no puede ni debe permanecer ajeno a la clara intencionalidad política que se ha venido perfilando desde el Poder Ejecutivo y que, bajo la narrativa de mejorar las capacidades del Estado en materia de seguridad, insinúa la construcción de una arquitectura centralizada y discrecional de datos personales, incluyendo biometría, geolocalización y trazabilidad digital”.

Acusó que esto es un despropósito jurídico y una regresión autoritaria, ya sea a través de instancias de seguridad o de inteligencia, o con el pretexto de la implementación de una CURP biométrica.

En respuesta, el representante de Morena Guillermo Santiago afirmó que las reformas aprobadas no vulneran la integridad ni la seguridad de la ciudadanía ni sus datos.

“Y como bien decía el representante del PRI, en el pasado en México hemos sufrido muchísimo el tema del espionaje y el uso de datos privados, como lo que ahora recientemente se publicó con lo de Pegasus y este soborno de 25 millones de dólares que Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, del PRI, recibió para utilizar este sistema que espió a más de 15 mil mexicanos y mexicanas, entre ellos varios liderazgos”, dijo.

Y chocan por voto electrónico

El consejero Uuc-kib Espadas se pronunció en contra del voto en urna electrónica y por internet, que son proyectos en estudio, al señalar que se perdería la secrecía del sufragio.

“¿De verdad creemos que en esas condiciones y en el supuesto no concedido de que hubiera máquinas de votación que soportaran cualquier tipo de ataque, un resultado cerrado en elecciones sería aceptado si esto sale de la urna electrónica?”, cuestionó.