La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que van a defender el padrón electoral y la lista nominal, ante la eventual implementación de la CURP que será el nuevo documento de identificación oficial, y aclaró que el gobierno no les ha pedido estos datos.

Sostuvo que la credencial para votar se mantendrá “firme y sólida”, y consideró que no será reemplazada por la nueva CURP, sino que caminarán de forma paralela.

“Defender el Padrón Electoral como lo tenemos ahorita, por supuesto, siempre lo voy a hacer y siempre lo voy a decidir, yo soy parte de su construcción, yo caminé así las calles, yo recorrí ciudades, yo busqué que estuviera en el Padrón Electoral la consistencia de la información”, aseguró en conferencia de prensa.

Además, aseguró que no hay ningún planteamiento por parte del gobierno para transferir los datos del padrón para conformar este nuevo documento de identidad oficial.

“No es así, no hay una petición, no hay nada de eso, pero si existiera, como puede ser el caso que tú misma planteas, pues estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe. Así es de que no hablemos de que se va a entregar el Padrón y la Lista Nominal, porque sería lo más ilógico que pudiera pasar en este momento de que estuviéramos atreviéndonos a decir que vamos a entregar el Padrón y la Lista”, apuntó.

La consejera presidenta recordó que la credencial para votar con fotografía se fortaleció gracias a convenios con la banca, con el gobierno, con el sector salud para que ésta fuera aceptada como un medio de identificación.

“La credencial ahorita se mantiene firme, se mantiene sólida, nosotros seguimos trabajando para que ésta se vaya actualizando diariamente. Estamos por tomar un acuerdo en Consejo General en donde se considere qué contenido debe de tener la credencial para votar con fotografía, qué debe de incluir sus códigos QR al frente y al reverso de la credencial, qué información es la que va a estar encriptada, qué datos le vamos a agregar”, explicó.

“En tiempos muy cercanos creo que tiene que pasar por todo un proceso la CURP de operatividad nacional, sus propósitos, sus objetivos, su sensibilización, tal cual lo hizo la Credencial para Votar con Fotografía y, si en algún momento el Gobierno que le tocara estar al frente de nuestro país decidiera que se tienen que unir ambos elementos, pues será en ese momento lejano, no es ahorita”, subrayó.

