Ante la vacancia de tres consejerías electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la integración provisional de sus comisiones permanentes y temporales, con el objetivo de evitar la parálisis institucional y garantizar que el instituto mantenga su capacidad de cumplimiento ante el desfase en el proceso de designación de las consejerías.

A través de un comunicado, explicó que, a causa de la conclusión del encargo de tres integrantes del Consejo General, el pasado 4 de abril, este instituto ha ejercido su facultad de autoorganización para garantizar que las comisiones, responsables del trabajo técnico y especializado, cuenten con el quórum legal necesario con los fines de sesionar y dictaminar los asuntos de su competencia, medidas que aseguran que la toma de decisiones y el desahogo de las responsabilidades legales no se vean interrumpidas.

Detalló que dichos ajustes poseen una naturaleza estrictamente transitoria, debido a que la nueva conformación de las comisiones, comités y sus presidencias tendrá vigencia únicamente hasta que se concrete la incorporación de las personas que resulten electas por la Cámara de Diputados, momento en el cual se hará una integración definitiva, acorde a la composición plena del Consejo General.

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Además, detalló que dentro del esquema de previsión institucional, se aprobó la creación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, a fin de comenzar con oportunidad los trabajos de planeación y evaluación financiera para el próximo ejercicio fiscal, garantizando la suficiencia de recursos para la operación del INE y la eventual organización de ejercicios de democracia directa.

En ese sentido, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, declaró que, “en tiempos en que no está completa la integración del Consejo General, los que quedamos estamos en disposición de sacar adelante los trabajos que en este momento se desarrollan”, en referencia al Proceso Electoral Local de Coahuila y los trabajos preparatorios del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

“Vaya a nuestra estructura un mensaje de tranquilidad, porque esto no lo abandonamos; es nuestra responsabilidad y aquí está de manifiesta la voluntad de los ocho consejeros y consejeras que continuamos este tiempo”, dijo.

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Adicionalmente, reconoció el trabajo de las y los consejeros que decidieron integrar una comisión más, “porque esto implica cargas adicionales de labores, y sabemos todos que tendremos que sacarlas adelante en estos días”.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan sostuvo que el acuerdo aprobado no cambia el modelo del Instituto Nacional Electoral, ni redefine el funcionamiento de las comisiones, sino que evita que el instituto se detenga o merme la certeza de las decisiones que debe tomar.

“Ello es muestra de que el INE sigue funcionando, sigue tomando decisiones y sigue cumpliendo con todas y cada una de sus responsabilidades frente a la ciudadanía”, añadió.

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Durante la sesión virtual, explicó que las determinaciones del Consejo General se apoyan en el trabajo técnico de las áreas y en particular de las comisiones en donde se construyen decisiones.

Añadió que en cuanto se nombre a las consejerías vacantes, se revisará la integración de las comisiones, se ajustarán nuevamente y se regresará al modelo que establece la normatividad, con integraciones completas y el equilibrio en las cargas de trabajo con mejores condiciones para deliberar.

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