Para el periodista Jorge González Valdez es inadmisible que se haya impuesto un censor judicial al medio digital Tribuna Campeche, y sostiene que esa medida pretende acallar a esa plataforma y evitar así los cuestionamientos sobre el 4° Informe de la gobernadora morenista Layda Sansores San Román, que se realizará hoy.

“Esto es totalmente absurdo, y lógicamente no se podrá de ninguna manera analizar el informe. Layda se está protegiendo contra las críticas. No ha hecho absolutamente nada a favor del estado, que se encuentra en un atraso brutal y en una espiral de inseguridad”, expresa.

La tarde de este miércoles, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera, del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del estado, ordenó al medio digital entregar en un plazo de 48 horas el nombre y los datos del community manager de las redes sociales de esa plataforma para someter las publicaciones a un censor judicial.

Esta medida cautelar fue justificada bajo el argumento de que habrá una verificación del contenido subido a redes sociales por parte de Tribuna Campeche, para revisar si existen publicaciones relacionadas a Sansores. De no acatarse, la Organización Editorial del Sureste, editora del medio digital, deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.

Con más de 50 años en el periodismo, Jorge González, quien dirigió Tribuna Campeche por 30 años, dice que actualmente es difícil el ejercicio periodístico en esa entidad.

“Es gravísimo todo eso. Esta imposición cae en desacato porque nos concedieron la suspensión definitiva de un amparo, en el que se señala que no hay razón para que impongan medidas cautelares porque violan el derecho al trabajo, el derecho a la justicia y el derecho a la información”, comenta a EL UNIVERSAL.

El pasado 13 de junio, el periodista campechano fue vinculado a proceso, presuntamente por haber cometido los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de Sansores San Román.

Hace unas semanas en entrevista con una televisora, la mandataria estatal aseguró ser una defensora de la libertad de expresión.

“Soy una defensora de la libertad de expresión. No puedes pensar en un país democrático si no hay libertad de expresión. Nosotros no estamos censurando a nadie. Te critican porque bailas, porque cantas, porque si tus glúteos, porque si te toman fotografías obscenas, así nos tienen aquí en Campeche, tendrían que hacer una historia. Campeche se cuece aparte, porque es un estado que apenas están haciendo a esta alternancia en el poder, a esta democracia”, argumentó.

Sin embargo, González Valdez, de 71 años, comenta que nunca habían existido en Campeche actos de censura como los que ocurren en la actualidad. Y asegura que bajo el mandato de Sansores han desaparecido todos los medios impresos en ese estado, quedando sólo medios digitales.

“Estamos viviendo tiempos muy oscuros y difíciles para ejercer el periodismo en Campeche. En mi caso, yo representé a varios periódicos de la Ciudad de México, escribí en varias revistas, incluso algunas notas para agencias internacionales”, menciona González Valdez.

Continúa: “Estuve en la Guerra Civil de Guatemala cuando los kaibiles se enfrentaron a refugiados que huían de Guatemala, y nunca, pero nunca fui perseguido como ahora. No había visto casos tan graves como el hecho de que utilicen los órganos del gobierno de esta manera para intentar acallar a periodistas”.

Dice que en este momento aún no es notificado sobre la presencia de un censor judicial, medida que también le fue impuesta por una jueza.

“A mí la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana me impuso una persona para que esté conmigo en todo momento, para que vea con quién hablo, qué es lo que digo y por qué lo digo, lo que de ninguna manera voy a acatar. El mismo asedio y acoso enfrentan otras plataformas, porque la gobernadora lo que quiere es una sociedad silenciosa”.

Sostiene que el gobierno de Sansores pretende alejarlo del programa Expediente, que conduce los viernes y en el que denuncia irregularidades del gobierno estatal.

“Está buscando que yo deje de hacerlo porque también hago comentarios acerca de las irregularidades en mi estado. En todo el país ya existen varios casos de censura: Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas y Puebla, pero nadie se ha atrevido a hacer algo similar a lo que se está haciendo bajo las órdenes de Layda: imponer un censor judicial”, subraya.