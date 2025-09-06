El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a través de su representación en Coahuila que un paciente atendido en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 de Torreón, presentó dos brotes psicóticos en distintos momentos, por lo que recibió contención y tratamiento especializado en apego a sus derechos humanos, esto tras autolesionarse y amenazar al personal médico de la dependencia.

En respuesta a una postura informativa solicitada por EL UNIVERSAL, el IMSS explicó que el primer episodio ocurrió luego de que el paciente ingresó la madrugada del viernes al área de Urgencias, acompañado por un familiar, para ser atendido por lesiones aparentemente autoinfligidas.

Ahí, fue trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 para estudios complementarios, donde presentó un brote psicótico y ocasionó daños en el área de consulta y, en ese momento, personal de seguridad lo contuvo y lo trasladó nuevamente al HGZ No. 16, donde recibió valoración psiquiátrica e inició tratamiento.

El paciente ocasionó daños en las áreas de Urgencias y Consulta de Medicina Familiar. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En nuevo episodio psicótico, paciente cae de la azotea

La madrugada del sábado, el paciente sufrió un nuevo episodio de agresión al salir del área de aislamiento, causando daños en las áreas de Urgencias y Consulta de Medicina Familiar. Según el reporte del Instituto, durante este incidente adoptó una conducta de riesgo contra sí mismo y de amenaza hacia el personal, lo que motivó nuevamente la intervención de seguridad para contenerlo.

Ante la complejidad del segundo brote, autoridades del hospital solicitaron la participación de Seguridad Pública y del H. Cuerpo de Bomberos, ya que el paciente logró subir a la azotea de la farmacia. Durante las maniobras de rescate y contención, el paciente cayó, sufriendo lesiones que requirieron hospitalización, donde actualmente recibe la atención médica necesaria.

El IMSS destacó que en todo momento los familiares han sido informados de manera clara y oportuna sobre la evolución del paciente y reiteró su compromiso de otorgar atención médica en un marco de respeto a los derechos humanos.

