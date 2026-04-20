El líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, desmintió la versión del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, en en sentido de que la fracción mayoritaria estaría analizando la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para posponer la segunda parte de la elección judicial, programada para el primer domingo de junio de 2027.

En redes sociales, Mier Velazco publicó que “ante la nota periodística y de redes sociales sobre la declaración del coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, donde asevera que existe la posibilidad de un periodo extraordinario para trasladar al 2028 la elección del Poder Judicial, aclaro que esto es TOTALMENTE FALSO”.

El senador Ignacio Mier informó que durante la reunión de este lunes de la Junta de Coordinación Política “no se trató ese tema, ni tampoco en conversaciones privadas o de pasillos”.

Lee también Alto Comisionado de la ONU visita el Instituto de Pueblos Indígenas; destaca implementación de reformas en México

Clemente Castañeda declaró ante los medios de comunicación que “ha trascendido que (en Morena) hay interés por tener esta discusión y me parecería a mí que es lo más saludable”.

“Ojalá que haya sensatez en el gobierno federal, sensatez en la mayoría, que reconozcan que la reforma judicial ha sido un fracaso y que no hay condiciones para que el proceso de elección judicial se lleve a cabo en el 2027 y podamos en todo caso tener un tiempo para revisarlo. Si es así, nosotros por supuesto estaremos a favor”, puntualizó.

Clemente Castañeda aseguró que senadores de Morena ha deslizado esa posibilidad, pero no lo reconocen públicamente. “Hay muchas voces al interior de Morena que no se atreven a hablar en público, pero que en privado piensan y dicen lo que nosotros hemos dicho sobre la elección judicial y sobre las condiciones que hay, o la falta de condiciones para llevar a cabo un proceso electoral judicial”, subrayó.

El coordinador de MC recalcó que es indispensable una “contrarreforma a la mal llamada reforma judicial”. Sin embargo, horas después el presidente de la Jucopo descartó cualquier posibilidad de que se abra un periodo extraordinario de sesiones para discutir un eventual aplazamiento de la segunda mitad de la elección judicial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov