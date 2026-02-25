Las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos notificaron, a sus respectivas familias, la plena identificación de los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, que corresponden a los rescates de los cuerpos número 24 y 25, en los trabajos de búsqueda encabezados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 20 años de la tragedia en dicha mina, que costó la vida a 65 trabajadores.

En un comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y de Energía y la CFE informaron que a partir de ahora “se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores”.

Detallaron que en estas labores cuentan con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera.

Lee también Sheinbaum: "No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta encontrar al último minero"; alista reunión con familias de víctimas

“De acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, ratificado recientemente ante el pleno de las familias el pasado 20 de febrero, se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad”, enfatiza el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc