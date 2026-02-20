La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este viernes con familiares de los mineros que quedaron atrapados en la explosión en la mina Pasta de Conchos en 2006.

En San Juan de Sabinas, Coahuila, Sheinbaum visitó el memorial y reafirmó el compromiso de su gobierno con las familias de los 65 mineros.

"Buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad", dijo la mandataria federal en el evento privado.

Foto: Especial

En un video publicado en sus redes sociales se observa cómo las familias agradecen a Claudia Sheinbaum porque no se ha olvidado del caso, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender hasta lograr el rescate de los cuerpos.

La titular del ejecutivo federal también reconoció a los rescatistas: "Porque es gracias a ustedes que se han encontrado a los 25 mineros". Hay que hacer justicia, y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros", expresó.

dft/bmc