Más Información

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Sheinbaum se une al reto "six-seven" en León; convive con estudiantes entre corazones y canciones de TikTok

Fiscal de Jalisco confirma desaparición del hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima; niega que cuerpo haya sido localizado calcinado

Fiscal de Jalisco confirma desaparición del hijo del exsenador Jorge Preciado en Colima; niega que cuerpo haya sido localizado calcinado

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

Convocan a reunión de "therians" y sólo acude un "french poodle"; "cuando nadie me ve me como las croquetas del plato de los gatos"

3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026

3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

Trump excluye a productos bajo el T-MEC de nuevo arancel; firma orden para que entren en vigor casi de inmediato

La presidenta de México, , se reunió este viernes con familiares de los mineros que quedaron atrapados en la explosión en la en 2006.

En San Juan de Sabinas, Coahuila, Sheinbaum visitó el memorial y reafirmó el compromiso de su gobierno con las familias de los 65 mineros.

"Buscaremos los restos de los 38 cuerpos que falta localizar. A 20 años de la tragedia, hemos rescatado 25. Siempre lucharemos por justicia y verdad", dijo la mandataria federal en el evento privado.

Foto: Especial
Foto: Especial

Lee también

En un video publicado en sus redes sociales se observa cómo las familias agradecen a Claudia Sheinbaum porque no se ha olvidado del caso, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender hasta lograr el rescate de los cuerpos.

La titular del ejecutivo federal también reconoció a los rescatistas: "Porque es gracias a ustedes que se han encontrado a los 25 mineros". Hay que hacer justicia, y justicia quiere decir rescatar a todos los mineros", expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]