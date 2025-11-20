Entre el estruendo de los tambores, el sol intenso de la mañana y el desfile militar que avanzaba por el corazón del Zócalo capitalino, un soldado diminuto robó miradas, sonrisas y cámaras.

Con casco negro, uniforme pixelado, radio en el pecho y la bandera de México orgullosamente al frente, Ian Castillo, un niño proveniente del Estado de México, parecía listo para comandar su propia tropa.

No superaba el metro y medio, pero su porte lo hacía ver como uno más dentro de la Fuerza Armada que este jueves conmemoró el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Mientras los contingentes avanzaban, Ian se convertía en sensación pues los asistentes sacaban el celular para fotografiarlo como si fuera parte oficial del desfile… y él respondía con una sonrisa tímida pero firme, digna del mejor cadete.

“Me gustan muchos los militares" contó a EL UNIVERSAL, asegurando que no tiene ningún familiar en las fuerzas castrenses.

Ian Castillo, niño proveniente del Estado de México, el pequeño soldado que acudió al 115 Aniversario de la Revolución Mexicana. Foto: Salvador Corona/ EL UNIVERSAL

Su uniforme, comprado pieza por pieza —según explicó su familia— incluía hasta una placa con su apellido, como si el pequeño aspirante ya tuviera una carrera dentro de la corporación.

Tras las vallas donde se encontraba, hombres, mujeres y niños lo aplaudían.

Ian, serio por momentos, relajaba el gesto cuando aparecía alguna cámara frente a él. Daba paso firme, saludaba, se dejaba retratar. Su presencia parecía resumir el espíritu de la mañana: memoria, identidad y admiración hacia quienes desfilaban al frente.

Su madre, orgullosa, lo acompañó desde el Estado de México solo para vivir el desfile en primera fila.

El pequeño soldado no marchó con los militares, pero sin duda desfiló en la atención de todos quienes lo rodeaban. En una ceremonia cargada de historia, él aportó el toque más humano: un niño que sueña con proteger a su país y que, al menos por un día, lo hizo… a su manera.

