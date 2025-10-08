Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó una disminución sostenida en los homicidios dolosos, que en septiembre representa una reducción de 32% en el promedio diario de este delito.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch indicó que esto significa 27 homicidios menos que en septiembre de 2024.

“Además, es el septiembre más bajo en homicidios en 10 años”, agregó al destacar la estrategia nacional de seguridad implementada en lo que va del año de gobierno de la presidenta Sheinbaum para garantizar la paz y reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.

Resaltó los mecanismos de colaboración entre dependencias federales con los estados para el intercambio de información y realizar operativos conjuntos, “lo que resulta fundamental si consideramos que más de 90% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común.

“Hoy contamos con un marco legal que fortalece nuestras capacidades para enfrentar los retos en materia de seguridad”, dijo.

Expuso que al 30 de septiembre han sido detenidas más de 34 mil personas por delitos de alto impacto y se han asegurado 17 mil 200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales y menos violencia en las calles.

Resaltó también el aseguramiento de 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo.

Agregó que en 22 estados se han destruido mil 564 laboratorios clandestinos y asegurado más de 2 millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas, “una cifra sin precedentes”, dijo.

Resaltó acciones contra la delincuencia en los estados, como en Guanajuato, donde, dijo, descendieron los homicidios en 61%. En Sinaloa, señaló que la reducción de este delito fue de 42%.

Golpe al Tren de Aragua

Contra la banda criminal venezolana Tren de Aragua, destacó un golpe en su contra en la Ciudad de México, donde se detuvo a Nelson Arturo “N”, considerado uno de sus principales operadores.

Sobre el robo de combustible, destacó acciones en San Luis Potosí, Querétaro y Yucatán con la detención de 15 personas y el aseguramiento de 785 mil litros de hidrocarburo y autotanques.

La Presidenta atribuyó la reducción de los homicidios a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Imagínense, 27 homicidios menos diario, 32%, pero, digamos, el número de 32% a lo mejor no es tan indicativo, como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Una reducción muy significativa. Evidentemente, nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, dijo.

Esta reducción ha sido posible gracias a la atención a las causas, indicó, lo que ha permitido realizar acciones integrales en los municipios del país con mayor incidencia delictiva; reconoció que el trabajo realizado durante el sexenio del expresidente López Obrador ayudó a su llegada al gobierno, ya que los homicidios dolosos ya presentaban una tendencia a la baja, luego de estabilizarse entre 2019 y 2021, contrariamente a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en los que el crecimiento fue exponencial.

El secretario de Seguridad comentó que desde el 6 de julio, cuando se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se recibieron 59 mil 283 llamadas al número telefónico 089, “las cuales han aumentado considerablemente.

“El 74%, es decir, 43 mil 827 llamadas, fueron extorsiones no consumadas gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores; 9 mil 497 fueron denuncias de números que intentaron extorsionar y 10%, es decir, 5 mil 959 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación”, detalló.