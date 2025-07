Hermano de AMLO rechaza que el caso de Hernán Bermúdez sea similar al de García Luna; “no somos iguales”, dice

Villahermosa, Tab.- Al manifestar que “no somos iguales” y “no es lo mismo”, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano de AMLO, rechazó que el escándalo de Hernán Bermudez, exsecretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López Hernández y vinculado al grupo criminal conocido como “La Barredora”, sea similar al de Genaro García Luna.

Entrevistando a su llegada al Hospital IMSS Bienestar de Alta Especialidad “Dr. Graham Casasús”, el secretario estatal afirmó que a diferencia del caso de García Luna, en este caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco ya se está investigando.

Afirmó que no ha hablado sobre este escándalo con su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador pidió esperar a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Hay que creerle a Adán Augusto en esa podredumbre que va saliendo?, ¿qué dice usted? ¿Cree que tenga que salir Adán?”, se le preguntó.

“Hay que esperar. Está la investigación, se está investigando el asunto”, dijo.

“Secretario, ¿es creíble que un gobernador no tuviera conocimiento de que su secretario encabezaba un grupo criminal?”, se le insistió.

“Hay que esperar las investigaciones de la Fiscalía General de la República”, dijo.

“¿Es lo mismo que Calderón y García Luna?, se le cuestionó.

“No, no, no es lo mismo porque se está investigando. Lo de García Luna es otra cosa. Ahí había impunidad. Ahí fue el gobierno de los Estados Unidos. Cuando lo agarraron en los Estados Unidos fue cuando se empezó a investigar. Aquí no. Aquí se está investigando desde antes ya. No, no somos iguales”, respondió.

José Ramiro López Obrador aseguró que desde hace tiempo no ha visto a Adan Augusto López Hernández.

