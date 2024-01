El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “ver la autenticidad” de los videos en el que un grupo de mujeres que se identifican como integrantes del pueblo wixárika, en el norte de Jalisco, pidieron a través de redes sociales la intervención del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”, para cambiar al jefe de plaza en la región, a quién responsabilizan de diversos delitos.

Hay que ver la autenticidad de esos videos y de la información porque no se sabe quién sube a la red eso, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 24 de enero en Palacio Nacional.

“Hay que ser precavidos, no caer en trampas. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades”, señaló López Obrador.

Lee también: Ante violencia por cártel de Sinaloa y CJNG, empresas turísticas suspenden visitas a Selva Lacandona, Chiapas

“Si aquí hablamos de esos, les hacemos el juego, el caldo gordo”, agregó.

En el Salón Tesorería, el Presidente reiteró que “no tiene porque tiene que apoyarse a ningún grupo del crimen organizado, de la delincuencia”.

No sabemos en qué condiciones se grabó y no podemos estarle dando visos de autenticidad a cualquier material, si por eso tenemos lo de Quién es quién en las mentiras, y eso es una muestra porque sino, no terminamos, declaró.

Lee también: Caso Ayotzinapa: ocho militares salen de prisión esta madrugada; llevarán proceso en libertad