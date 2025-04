La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay sectores de la oposición que están muy enojados porque el gobierno de Estados Unidos no impuso ayer aranceles recíprocos a México, y afirmó que le apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que a estos sectores opositores no les interesa México sino regresar por sus fueros.

“Ayer - no voy a decir nombres- pero habían unos muy enojados, porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México, le apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Y ¿cómo apuestan a eso? Ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles.

Lee también Se salvan México y Canadá de aranceles gracias al T-MEC

“Estaban enojadísimos de decir `¿Por qué no le pusieron aranceles a México? Porque querían demostrar que nosotros, pues no tenemos la conducción del país, o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. En ese sentido no les interesa México les interesa regresar por sus fueros”, señaló.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá porque, dijo, el pueblo de México es muy consciente.

“Pero, segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México y lo dijimos varias veces aquí lo hemos dicho: la integración económica con Estados Unidos es muy grande porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr