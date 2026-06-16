Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que hay grupos criminales locales que usan el nombre de organizaciones criminales más grandes para protegerse y cometer delitos. Sobre el número, explicó que hará una revisión profunda por entidad federativa y lo dará a conocer.

“Hay grupos locales pequeños, a veces lamentablemente muy violentos, que se escudan por decirlo así, con el nombre de una organización criminal más grande, aunque a veces no tengan absolutamente nada que ver. No digo que en todos los casos no tengan que ver, hay casos que sí, pero que digamos no son parte de un cártel como tal”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, precisó que desconoce el número de grupos locales y con más alcance que son generadores de violencia. En el caso de Sinaloa, destacó que se han asegurado 6 mil armas de fuego y se han detenido más de 2 mil 500 personas por delitos de alto impacto, así como varios líderes criminales importantes.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Explicó que esto ha afectado a organizaciones criminales, incluyendo la reconfiguración del Cártel de Sinaloa de distintas facciones.

“Al inicio de la administración o el año pasado, la gran mayoría de los detenidos que teníamos, por ejemplo, en Culiacán y en sus alrededores eran de una facción específica de Los Chapitos y ahorita ya no, ahorita han sido Chapitos, pero también de otras facciones, es decir, un grupo se ha ido ido reduciendo más”, indicó.

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Respecto al asesinato del ex subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, a finales de febrero, el secretario de Seguridad precisó que la Fiscalía General del Estado lleva la investigación de los hechos. Mientras que ya identificó a una célula del Cártel de Sinaloa que se dedica al narcomenudeo y giros negros en Los Cabos.

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