Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que en Veracruz, elementos de seguridad, en coordinación con el gobierno del estado, han realizado aseguramientos de combustible muy importantes. Mientras que los patrullajes en carreteras de la Guardia Nacional (GN) han disminuido la venta de combustible ilegal.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, el funcionario dijo que “mientras más aseguramientos hacemos, también las denuncias aumentan y la gente también tiene más confianza en las autoridades”.

En presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch mencionó que la fiscal general de la república, Ernestina Godoy, ha fortalecido el combate al huachicol, mientras que los aseguramientos se traducen en más cateos y detenciones en el estado.

Sobre posibles pipas clonadas de gas LP, el titular de SSPC explicó que son pipas irregulares y aseguró que se investigará si se han asegurado pipas clonadas en el estado.

Sheinbaum destaca baja en homicidios en Veracruz

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la reducción del 28% de homicidios dolosos en Veracruz se debe a la coordinación entre el gabinete de seguridad del Gobierno de México y el gabinete de seguridad encabezado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

“Son cuatro ejes, cuatro principios, cuatro acciones o varias acciones relacionadas con estos cuatro ejes. La primera es la atención a las causas que vamos a fortalecer este año con la atención a las y a los jóvenes. La segunda es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la policía de Veracruz”, dijo.

La mandataria explicó que el fortalecimiento de la inteligencia y de investigación, con el cambio constitucional y las leyes asociadas a ello, permite que el marco de la legislación se registren mayores detenciones de generadores de violencia.

