Puerto Vallarta, Jal. — La lámpara sigue encendida. Es de plástico, sencilla, casi frágil. Cuelga sobre una mesa de granito que sobrevivió al fuego y al humo. A su alrededor, todo es hollín, cristales rotos y paredes ennegrecidas. Es lo único que quedó intacto en Lindas Café & Florería Estudio, el proyecto de emprendedores locales que fue arrasado durante la jornada violenta del pasado 22 de febrero en Puerto Vallarta.

“Nos sentimos abandonados, nos quemaron todo el mobiliario; perdimos más de 300 mil pesos en inventario”, dice Jorge Santamaría, encargado del negocio, mientras recorre lo que antes era un espacio lleno de flores, aroma a café recién molido y mesas ocupadas por familias y turistas.

Aquella noche, en medio de los hechos atribuidos a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuatro sujetos a bordo de motocicletas llegaron hasta el local. Las cámaras de seguridad y los vecinos registraron cada movimiento.

Las imágenes, en poder de EL UNIVERSAL, muestran cómo las llamas avanzan rápidas, devorando madera, tela y plástico. Más de 30 mesas, aires acondicionados, cristalería, protecciones metálicas y equipo de cocina fueron pérdida total.

Afuera, fueron los vecinos quienes reaccionaron primero. Desde los departamentos superiores bajaron con extintores y cubetas. “Gracias a la acción de nuestros vecinos pudieron apagar el fuego de manera inmediata. Estuvo a nada de alcanzar las instalaciones de arriba. Afortunadamente no pasó a mayores, pero aquí adentro fue devastador”, relata.

El proyecto nació en pandemia. Primero fue una florería; después evolucionó a cafetería y restaurante, donde cada platillo y bebida incorporaba flores comestibles como sello distintivo. Hoy, el piso está cubierto de ceniza. Las flores que antes adornaban vitrinas y mesas desaparecieron bajo el fuego.

Hasta ahora, dice, no han recibido acercamiento oficial. “Del gobierno no hemos tenido respuesta. La respuesta ha sido de los clientes, de la sociedad vallartense. Es impactante la solidaridad; la gente viene, (...) nos consume por el hecho de haber sido afectados”.