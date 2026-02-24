Más Información

Organizaciones empresariales, de comerciantes, de e industriales de aseguraron que operan normalmente en el estado.

“Actualmente, las empresas del estado se encuentran operando en su totalidad, reflejo del compromiso y la responsabilidad de trabajadores y empleadores en esta etapa de ”, explicó.

Agregaron que es momento de “mirar hacia adelante, Jalisco está de pie, trabajando y avanzando, con unidad, responsabilidad y confianza, sigamos retomando nuestra vida cotidiana y construyendo juntos un futuro más fuerte para todos”.

En un comunicado, explicaron lo anterior el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, el Consejo de Cámaras Industriales Jalisco, la Confederación Patronal de Jalisco y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior () de Jalisco.

Tras los bloqueos y la ola de violencia que se registró tras el operativo gubernamental que terminó con la vida de “”, los organismos del sector productivo dijeron que las dependencias de seguridad garantizan la seguridad en el y servicios esenciales, por lo que existe confianza para reestablecer las actividades.

Por lo que operan regularmente “las Industrias, el comercio, los servicios y el turismo, por lo que podemos ver supermercados, tiendas de , bancos y tiendas departamentales, garantizando el acceso de la población a bienes y servicios esenciales”.

Afirmaron que la labor del gobierno de Jalisco junto con las instancias encargadas de resguardar la seguridad les permiten “continuar con paso firme en la recuperación de la y económica de nuestro estado”.

