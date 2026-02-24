Tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, el gobierno federal reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad con un despliegue que alcanzará los 7 mil elementos.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó el envío de 2 mil 500 elementos adicionales para fortalecer la presencia federal en el estado. Con este refuerzo se consolidará un estado de fuerza cercano a los 7 mil efectivos desplegados en territorio jalisciense.

El general secretario informó que desde el mismo día del operativo comenzó el traslado de más personal.

Por la tarde, indicó, la situación tendía a normalizarse y no se reportaba un incremento en los bloqueos carreteros.

No obstante, explicó que se determinó fortalecer la presencia militar para garantizar la estabilidad y prevenir posibles reacciones del grupo delictivo, por lo que fuerzas especiales fueron enviadas en tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, además de que se movilizaron efectivos desde el centro del país y estados vecinos.