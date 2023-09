El senador Germán Martínez Cázares rechazó el ofrecimiento que le hizo Xóchitl Gálvez Ruiz para integrarse a su equipo de voceros, aunque dejó en claro que respaldará de manera activa y decidida la campaña de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador independiente detalló que el sábado pasado habló con la senadora panista a su regreso de su gira por Campeche y acordaron que por el momento no será su portavoz, pero seguirá trabajando con ella para fortalecer su futura candidatura.

“Y estamos absolutamente de acuerdo, y sigo apoyándola y las tareas que me encargue las voy a hacer, lo que me encargue, pero una vocería institucional de ella, yo por el momento no, pero lo que me encargue de las demás tareas yo lo voy a seguir haciendo y está hablado con ella y estoy al 100 con ella, igual que ella, ni me quito ni me rajo”, expresó.

-¿De qué manera la puede apoyar?

-Con lo que opino, con lo que digo, con lo que hago, las campañas no solo es hablar, es más, hablar es lo de menos, he estado en dos triunfadoras y en la de López Obrador, tres. Conozco perfectamente qué se hace para ganar, he estado en tres campañas ganadoras.

Germán Martínez negó que Xóchitl Gálvez esté sola ante los ataques del régimen, pero puntualizó que “la que no la debe dejar sola es la ciudadanía, yo creo que ella convocó a una hazaña ciudadana, no a una hazaña partidista, yo no creo que está sola, o sea, yo creo que está acompañada y en muchos casos de muchos actores políticos del pasado, más vale sola que mal acompañada”.

El legislador del Grupo Plural agradeció a la responsable de la construcción del Frente Amplio por Mexico su invitación a ser parte de su equipo de voceros, pero subrayó que “yo soy más libre a la hora de opinar”.

“Le agradezco y yo creo que debe llevar la campaña por la ruta ciudadana, y entre más ciudadana mejor y entre más partidista peor”, puntualizó.