El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que existe una “lanzada política” contra el actual mandatario Américo Villarreal, al recodarle al primer mandatario que lo que sucede en el estado es por la complicidad de aquellos que por llegar al poder pactaron con el crimen.

A través de sus redes sociales, le recordó a López Obrador que cuando concluyó su mandato en Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, ello de acuerdo con el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Hay que recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no balazos. No, acá no hubo tregua contra los violentos”.

Subrayó que lo que sucede en Tamaulipas con un aumento en la violencia y bloqueos del crimen “no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de aquellos que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos... nuestra libertad y nuestra seguridad”.

“Aquí el que no ataja, deja pasar y ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos entre los grupos criminales y ¿de parte de quién? Ustedes saben de parte de quién, de parte de los grupos criminales con los que pactó el gobierno del estado”.

“Ya dejen de estar buscando culpables, están señalando a personas o están dando a conocer lo que está sucediendo en Tamaulipas con todos estos actos de violencia” y mejor “deberían de darle seguimiento a todas las denuncias que han sido presentadas contra el gobernador Américo Villarreal y sus cómplices son los verdaderos responsables de lo que hoy en día sucede en Tamaulipas”, subrayó el exgobernador.