El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que en estos días de descanso con motivo de la Semana Santa, el gobierno federal mantendrá la coordinación con los gobiernos estatales a fin de garantizar la seguridad en todo el país.

En redes sociales, el funcionario confirmó que, como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará “de guardia” al frente del gobierno de la República debido a que el mandatario se tomará unos días de asueto.

“Estos días en que el presidente López Obrador está de descanso nos encargaremos de darle continuidad a las tareas y pendientes de cualquier eventualidad.

“Estamos en coordinación permanente con las dependencias federales y estatales para garantizar la seguridad en el país”, informó en su cuenta de Twitter.

El presidente López anunció que regresará a sus actividades públicas el próximo lunes 10 de abril.

AMLO anuncia que descansará en puente de Semana Santa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tomará el puente de Semana Santa por lo que este jueves y viernes, así como el fin de semana, estará descansando en su quinta en Palenque, Chiapas, pero aclaró que está atenido a la situación del país.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que “se queda de guardia” Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob).

Detalló que este mismo miércoles viajará a Palenque para encabezar una reunión para evaluar el avance del Tren Maya.

“Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy allá atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del Tren Maya, entonces ya no regreso, ya me quedo por allá”, indicó.



