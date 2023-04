El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tomará el puente de Semana Santa por lo que este jueves y viernes, así como el fin de semana, estará descansando en su quinta en Palenque, Chiapas, pero aclaró que está atenido a la situación del país.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que “se queda de guardia” Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob).

Detalló que este mismo miércoles viajará a Palenque para encabezar una reunión para evaluar el avance del Tren Maya.

“Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy allá atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del Tren Maya, entonces ya no regreso, ya me quedo por allá”, indicó.







