Los candidatos a ministros que ganaron en la pasada elección judicial del 1 de junio coinciden con los que aparecieron en los llamados acordeones, pero también tuvieron su votación más alta en los estados con mayor pobreza y entre la población con menor nivel educativo.

Reveló el Noveno Reporte Judicial realizado por Integralia que destaca que los votos válidos a favor de las candidaturas a la SCJN fueron mayores en secciones con un promedio de primaria terminada, pero particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa y Tabasco.

Entre los votantes de bajo nivel educativo hay un pico de recuadros en blanco, particularmente en Michoacán. Por otro lado, el nivel educativo no afectó el porcentaje de votos nulos. Los votos no emitidos son resultado del abstencionismo: cada abstención resultó en nueve votos no emitidos.

Asimismo, los votos por nivel educativo en candidatos ganadores a la SCJN, se indica que sufragio para las nueve candidaturas “oficiales” muestra un pico entre los votantes que tiene aproximadamente seis grados escolares terminados.

El reporte señala que los candidatos “oficiales”, incluidos en los acordeones difundidos previo a la elección, recibieron los porcentajes de votos más altos en casi todos los estados.

Es decir, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías.

“Inducción diferenciada del voto por entidad: aunque en los cargos nacionales ganaron todos los candidatos “oficiales” y, en el caso de la Corte, el candidato Hugo Aguilar ganó en la mayoría de las entidades, se observan diferencias locales”.

Por ejemplo, Lenia Batres obtuvo más votos en Baja California Sur, CDMX, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, o bien, Arístides Guerrero obtuvo una elevada votación en Chiapas y San Luis Potosí

“Algunos gobernadores o líderes políticos locales orientaron sus apoyos con base en intereses propios. Récord de votos nulos: aunque solo votó el 13% de la lista de electores, se emitieron Baja participación, alta inducción: tal como lo advertimos hace meses, la elección judicial federal estuvo marcada por una muy baja participación y una alta inducción del voto.

Las 16 personas que aparecían en los acordeones “oficiales” y que competían para cargos en el ámbito nacional (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior) obtuvieron triunfos. En el caso de las salas regionales del Tribunal Electoral, se observó el mismo efecto, pues, salvo en la Sala Regional de Toluca, su integración fue idéntica a los acordeones circulados.

Se añade que las redes sociales no fueron el gran elector. Pese a que las campañas se centraron en plataformas digitales, la correlación empírica es débil. Llama la atención que varios aspirantes que no hicieron campaña (con interacciones en redes casi nulas) obtuvieron más del millón de sufragios.

