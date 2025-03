“Al principio de la pandemia yo no creía que fuera algo tan grave. Yo decía que después de trabajar tantos años en la basura, nosotros somos como las ratas, como las cucarachas por estar expuestos a todo el desperdicio y enfermedades, pues traemos más defensas y no nos contagiaremos”.

Martín Gutiérrez, de 50 años y trabajador del servicio de recolección de basura de la Ciudad de México desde 35 años, recuerda el inicio de la pandemia: “Fue algo muy difícil para nosotros, para los miles que tenemos que recoger los desperdicios, la basura, porque no sabíamos en qué casas había gente enferma, contagiada con el virus, nadie ponía alguna identificación en las bolsas o botes que dejaban en las puertas.

“Fue algo muy difícil, muy complicado, peligroso porque en la noche llegamos a nuestras casas y no sabíamos si nos habíamos contagiado por tocar alguna bolsa, algún desperdicio y así estuvimos todos los años de la pandemia, no paramos y sumado a que no teníamos protección de cubreboca, guantes o gel”.

Durante la pandemia fallecieron varios compañeros por el contagio de Covid en las 16 alcaldías en el cumplimiento de nuestro trabajo. A mano limpia enfrentamos la pandemia y limpiamos la ciudad todos los días, con todos los riesgos que ello implicó.

Sin embargo, la preocupación siempre fue la familia. Llegar a la casa, quitarnos la ropa de trabajo antes de entrar, desinfectarnos con gel, sanitizantes, quitarnos los zapatos para evitar llevar el virus a la casa, señala el trabajador que forma parte del gremio de más de 15 mil trabajadores del servicio de limpia de la Ciudad de México, de los cuales 10 mil trabajan sin salario, es decir sobreviven de las propinas.