Irán aspira a la libertad y EU está "listo para ayudar", afirma Trump; ha advertido que podría ordenar ataques militares

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Gobierno de Nicaragua libera a "decenas" de presos políticos; ocurre tras algunas excarcelaciones en Venezuela

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Frente frío número 27: lluvias intensas y frío extremo; más de 20 estados con afectaciones para el domingo 11 de enero

Este sábado 10 de enero y durante las primeras horas del domingo 11, gran parte de la República Mexicana enfrentará un escenario de , derivadas del avance del frente frío número 27 y su masa de aire polar, así como del desarrollo de la y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Para el domingo 11 de enero se prevén en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche, y fuertes en entidades del centro y norte como San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias intensas y evento de “Norte” afectarán al Golfo y sureste

Para mañana se esperan lluvias intensas a torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Campeche y fuertes en otros estados del centro y norte; fuertes en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, así como chubascos en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, incremento en niveles de ríos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Además, continuará un evento de “Norte” intenso en el litoral del Golfo de México, con rachas de viento de hasta 100 a 120 km/h en Veracruz y Tamaulipas, así como oleaje de 4 a 5 metros, condiciones que se extenderán hacia el istmo y golfo de Tehuantepec durante el domingo.

Descenso de temperatura y posible caída de nieve en zonas serranas

El ingreso de aire polar ocasionará un marcado descenso de temperatura, con heladas durante la madrugada del domingo en amplias regiones del norte, centro y oriente del país. En zonas serranas se prevén temperaturas bajo cero, con valores extremos en el norte.

También existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en áreas montañosas de Durango, Coahuila y Nuevo León, con extensión a sierras de Chihuahua y Sinaloa, lo que podría generar riesgos en carreteras por derrapes y baja visibilidad.

