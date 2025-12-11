Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

Más Información
El ingreso del frente frío número 20 por la frontera norte del país generó rachas fuertes de viento y heladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que, debido a su interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá estas condiciones este jueves 11 de diciembre y mañana viernes.
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema avanza hacia el noreste mientras la humedad del Pacífico y del golfo mantiene un patrón de lluvias que se extiende del occidente a la península de Yucatán.
Hoy, el frente frío permanecerá sobre el noreste del país y seguirá impulsando rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el Istmo y el golfo de Tehuantepec continuará el evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.
El contraste térmico será marcado, con amaneceres bajo cero en sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, además de valores de cero a cinco grados en montañas del norte, centro y oriente.
Las lluvias estarán activas en más de veinte estados debido a canales de baja presión y a la humedad del Pacífico y del golfo. Se prevén acumulados fuertes en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de chubascos en Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala tendrán lluvias aisladas.
El viento es otro de los efectos relevantes indicó el SMN pues Oaxaca registrará evento de norte en el Istmo y el golfo de Tehuantepec con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas reportarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.
