Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

El ingreso del frente frío número 20 por la frontera norte del país generó rachas fuertes de viento y heladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que, debido a su interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá estas condiciones este jueves 11 de diciembre y mañana viernes.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema avanza hacia el noreste mientras la humedad del Pacífico y del golfo mantiene un patrón de lluvias que se extiende del occidente a la península de Yucatán.

Hoy, el frente frío permanecerá sobre el noreste del país y seguirá impulsando rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el Istmo y el golfo de Tehuantepec continuará el evento de norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Lluvia en México. Foto: Hugo Salvador/El Universal

El contraste térmico será marcado, con amaneceres bajo cero en sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, además de valores de cero a cinco grados en montañas del norte, centro y oriente.

Las lluvias estarán activas en más de veinte estados debido a canales de baja presión y a la humedad del Pacífico y del golfo. Se prevén acumulados fuertes en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, además de chubascos en Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala tendrán lluvias aisladas.

El viento es otro de los efectos relevantes indicó el SMN pues Oaxaca registrará evento de norte en el Istmo y el golfo de Tehuantepec con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, mientras que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas reportarán rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

nro/bmc