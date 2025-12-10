La Unesco inscribió este miércoles la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgando estatus global al mayor viacrucis de México.

Miles de personas presenciaron el Viacrucis y la Crucifixión de Jesús, durante la 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. (Foto Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

