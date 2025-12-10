Más Información
La Unesco inscribió este miércoles la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgando estatus global al mayor viacrucis de México.
Miles de personas presenciaron el Viacrucis y la Crucifixión de Jesús, durante la 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. (Foto Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)
Miles acuden al recorrido de Jesús en la 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
Nazarenos recorren las calles de Iztapalapa durante la 182 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, el viernes 18 de abril de 2025. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
Pasión de Cristo en Iztapalapa. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL
