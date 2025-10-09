La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 9 de octubre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Recaudación de impuestos alcanza cifras históricas, destaca Sheinbaum; suman más de 500 mil mdp en comparación con 2024

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la recaudación de impuestos alcanza cifras históricas, pues en lo que va del año suman más de 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con 2024. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destaca cumplimiento fiscal empresarial; prevé recaudación récord de 6 billones de pesos en 2025

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que la mayoría de los empresarios en México cumplen con sus obligaciones fiscales y pagan sus impuestos en tiempo y forma, lo que ha permitido fortalecer la recaudación y las finanzas públicas del país. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Presenta SAT medidas de control para evitar inscripción de empresas falsas

Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentó una serie de medidas de control para evitar la inscripción de empresas falsas. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia trazabilidad total de combustibles para octubre; aún sin cifra oficial del daño por huachicol y contrabando

La presidenta Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal tendrá, a partir de octubre, la trazabilidad completa de “cada gota de gasolina” que se produce, importa, transporta y vende en el país. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"No tiene sustento": Sheinbaum rechaza que aumento de impuesto en refrescos vaya a provocar cierre de "tienditas"

Al manifestar que "no tiene sustento", la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que con el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos provoque el cierre de “tienditas” y el aumento del comercio informal. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; advierte "a cada quien nos evalúa la gente"

La Mandataria federal evitó polemizar sobre el caso del uso de un avión privado por parte del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, para ir a una gira en Coahuila, pero advirtió que "a cada quien nos evalúa la gente". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum defiende iniciativa de Ley de Amparo; “protege a la ciudadanía, no se elimina ningún derecho”, afirma

La presidenta Sheinbaum Pardo defendió la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al asegurar que no elimina el derecho de los ciudadanos a ampararse ni la posibilidad de obtener suspensiones provisionales frente a actos de autoridad, como se ha señalado en diversos sectores. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

A todos se les da la palabra en la mañanera, afirma Sheinbaum; rechaza que youtubers y medios afines rindan pleitesía

Ante diversas inconformidades de los últimos días por algunas personas asistentes a la llamada “Mañanera del Pueblo” por la dinámica para las preguntas y respuestas, Sheinbaum Pardo aseguró que “a todos se les da la palabra”. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot