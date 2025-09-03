La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 3 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Prohíben 35 plaguicidas para hacer la agricultura mucho más limpia

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, presentó el decreto que prohíbe la importación la producción, la comercialización, y el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum presenta "Café Bienestar" en mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó "Café Bienestar", el cual está hecho con 100% de café mexicano, producido por manos de pequeñas y pequeños productores cafetaleros. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum llama a la no violencia tras caso Noroña vs Alito Moreno; pide elevar el debate en el Congreso

La presidenta Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la no violencia y señaló que el Congreso de la Unión así como los congresos estatales son el espacio del debate de las ideas. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Se respetó la regla”: Sheinbaum ante la designación de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados

"Se respetó la regla, está muy bien", comentó la presidenta Sheinbaum Pardo luego de que se designó a Kenia López Rabadán (PAN) como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

"Va a ser reunión muy cordial": Sheinbaum sobre encuentro con Marco Rubio; adelanta que se acordará programa sobre seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum confió que será "muy cordial" la reunión que sostendrá en unas horas con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, y en donde adelantó que se acordará entre ambos países un programa de cooperación de seguridad que llevará el nombre de "Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley". Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Acuerdo para mantener por debajo de los $24 pesos la gasolina magna seguirá siendo voluntario: Sheinbaum

La Mandataria federal informó que el acuerdo que firmó ayer con empresarios gasolineros para mantener un precio máximo de 24 pesos la gasolina magna seguirá siendo voluntario y en donde destacó que participa el 98% de los gasolineros. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum asegura que en seguridad y economía hay buena relación con gobernadores de la oposición

Luego que hubiera algunas opiniones en el Consejo Nacional de Seguridad celebrado este martes, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que hay buena relación con los gobernadores de la oposición en temas de seguridad, de desarrollo económico, obras públicas”. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

"No es verdad que le tenga miedo a los cárteles": Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que le tenga miedo a los cárteles de la droga como afirmó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Foto : Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

