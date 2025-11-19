La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 19 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Anuncia Ebrard récord de inversión extranjera; confirma a México como sede de la APEC 2028

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que la Inversión Extranjera Directa llegará este año a 41 mil millones de dólares, es decir, que creció 15% en comparación con el año anterior. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia red de supercómputo en México; tendrá una “súper computadora” y será la más grande de AL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que como parte del Plan México se desarrollará una red de supercómputo con una “súper computadora”, la más grande de América Latina. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

“Muy interesante”, dice Sheinbaum sobre supuesto contrato del PAN con “impulsor” de la marcha Generación Z; que se analice, dice

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló de “muy interesante” lo expuesto por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al exhibir un supuesto contrato del PAN con el joven Edson Andrade, a quien señaló como “principal impulsor” de la marcha de la Generación Z. Foto:Fernanda Rojas /El Universal

Sheinbaum analiza celebrar siete años de la 4T el mismo día que simpatizantes convocan marcha a su favor

La presidenta Sheinbaum Pardo no descartó que la celebración por los siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T) coincida con la movilización convocada por simpatizantes para el próximo 6 de diciembre esto para cerrar filas con ella tras la llamada marcha de la Generación Z. Foto: Fernanda Rojas /EL UNIVERSAL

“Sí es un riesgo para las ventas de Pemex”, dice Sheinbaum sobre huachicol; asegura que ha disminuido y ganancias han incrementado

La Mandataria federal aseguró que el huachicol ha disminuido y que las ganancias de Pemex se han incrementado, luego de que la empresa petrolera reconoció ante el órgano regulador de Estados Unidos que el robo de combustible es uno de los mayores riesgos para su operación. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

Sheinbaum recibirá mañana a senadores y diputados de la 4T para agradecerles la aprobación del Paquete Económico 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana jueves 20 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a los diputados y senadores de Morena y partidos aliados para agradecerles el haber aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

Sheinbaum niega persecución política ni represión tras imputaciones a detenidos de la Marcha Generación Z

La presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no realiza persecución política ni aplica medidas de represión en contra de los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada “Generación Z” ocurrida el pasado sábado en la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas /El Universal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot