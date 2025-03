La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 19 de marzo de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Mario Delgado, titular de Educación Pública (SEP), justificó el retiro de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que hizo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tras su reunión con la CNTE al afirmar que esto fue hecho con el fin de evitar que no haya malas interpretaciones, desinformación y que no se planteen cosas que no contenían la iniciativa. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL