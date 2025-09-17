La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del17 de septiembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante alta demanda se enviarán 50 mil Tarjetas Finabien a consulados de México en EU: directora de Financiera

Al informar que "Tuvimos un crecimiento exponencial", Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que se enviará a la red de los 53 consulados de México en Estados Unidos 50 mil Tarjetas Finabien, ante la alta demanda de los connacionales para enviar dinero a sus familiares en México con una comisión baja. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Protección Civil llama a participar en Simulacro Nacional del 19 de septiembre; se alertará en celulares

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, hizo un llamado a todas las personas mexicanas a participar en el Simulacro Nacional el viernes 19 de septiembre, a las 12:00 horas; se alertará con un mensaje en celulares por primera vez. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Todos los teléfonos recibirán la alerta sísmica

En el marco del Simulacro del 19 de septiembre, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que este viernes todos los teléfonos recibirán la alerta sísmica, sin necesidad de aplicaciones ni saldo. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Había una visión "muy machista" sobre la Independencia: Sheinbaum tras Grito en donde recordó la lucha de las mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es fundamental reconocer el papel que tuvieron las mujeres en la lucha independentista de México, pues indicó que ha habido una visión "muy machista y muy masculina" sobre este hecho histórico. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum confiesa la lección que deja a infancias tras encabezar Grito de Independencia

Tras convertirse en la primera mujer en haber dado un Grito de Independencia, la presidenta Sheinbaum Pardo confesó la lección que le deja a las infancias el haber encabezado este acto en Palacio Nacional. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra consultas con EU y Canadá para revisión del T-MEC

Después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el inicio de consultas con Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó cómo llega nuestro país a este proceso. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum indica que mesas de la Comisión Electoral están iniciando; no se descarta voto electrónico

La Mandataria federal señaló que la Comisión Nacional Electoral mantiene mesas de trabajo para discutir el futuro del sistema democrático en el país, entre ellas la posibilidad de implementar el voto electrónico. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum condena muerte de mexicano bajo custodia de ICE; anuncia envío de nota diplomática a EU

La presidenta Sheinbaum Pardo condenó la muerte de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, mexicano quien murió en Arizona mientras estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EU, y anunció que se enviará una nota diplomática sobre este hecho. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Sheinbaum prevé tratar con Mark Carney relación bilateral, T-MEC e inversiones económicas

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que en la reunión de mañana jueves en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, espera hablar de la relación bilateral, el T-MEC e inversiones económicas. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot