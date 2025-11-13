Más Información
En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum
VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció
Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 13 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Trabajos de reconstrucción en estados afectados por lluvias e inundaciones inician en dos semanas: Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en dos semanas iniciarán los trabajos de reconstrucción por las afectaciones que dejaron las intensas lluvias e inundaciones del mes pasado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Foto: Presidencia
Presentan avances en tiempo “récord” para estados afectados por lluvias; comunidades han regresado a su vida normal, dice Sheinbaum
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de censos y diversos apoyos en Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, a más de un mes de las lluvias e inundaciones. Foto: Presidencia
Gobierno va por el Plan Nacional del Maíz Nativo: “El maíz es la raíz” para la producción de tortillas, totopos y tostadas de maíz nativo
Presentan el Plan Nacional del Maíz Nativo “El maíz es la raíz”, una estrategia integral para fortalecer la producción, conservación y comercialización del maíz nativo mexicano. Foto: Presidencia
Sheinbaum a la CNTE: “¡Qué necesidad hay de esta manifestación!”; cuestiona protestas a dos días de “la marcha de la derecha”
Ante las marchas y bloqueos que reanudaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “siempre ha habido diálogo”. Foto: Captura de pantalla.
Marcha Generación Z es pagada por la derecha internacional, acusa gobierno federal; estrategia digital cuesta más de 90 mdp, afirman
Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, acusó que la próxima marcha de la llamada Generación Z no es una manifestación orgánica, sino que es pagada e impulsada por la derecha internacional, y en donde, afirmó, militantes del PAN y PRI, así como el empresario Ricardo Salinas Pliego se han montado en esta campaña. Foto: captura de pantalla
Va hoy el gabinete de Seguridad a Uruapan y Morelia: Sheinbaum; vamos a informar avances del Plan Michoacán, dice
Después de que la noche de ayer revisó en Palacio Nacional el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con su gabinete legal y ampliado, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy viaja el Gabinete de Seguridad a Uruapan y Morelia. Foto: Presidencia
