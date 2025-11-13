La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 13 de noviembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Trabajos de reconstrucción en estados afectados por lluvias e inundaciones inician en dos semanas: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en dos semanas iniciarán los trabajos de reconstrucción por las afectaciones que dejaron las intensas lluvias e inundaciones del mes pasado en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Foto: Presidencia

Presentan avances en tiempo “récord” para estados afectados por lluvias; comunidades han regresado a su vida normal, dice Sheinbaum

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de censos y diversos apoyos en Veracruz, Querétaro, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, a más de un mes de las lluvias e inundaciones. Foto: Presidencia

Gobierno va por el Plan Nacional del Maíz Nativo: “El maíz es la raíz” para la producción de tortillas, totopos y tostadas de maíz nativo

Presentan el Plan Nacional del Maíz Nativo “El maíz es la raíz”, una estrategia integral para fortalecer la producción, conservación y comercialización del maíz nativo mexicano. Foto: Presidencia

Sheinbaum a la CNTE: “¡Qué necesidad hay de esta manifestación!”; cuestiona protestas a dos días de “la marcha de la derecha”

Ante las marchas y bloqueos que reanudaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “siempre ha habido diálogo”. Foto: Captura de pantalla.

Marcha Generación Z es pagada por la derecha internacional, acusa gobierno federal; estrategia digital cuesta más de 90 mdp, afirman

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, acusó que la próxima marcha de la llamada Generación Z no es una manifestación orgánica, sino que es pagada e impulsada por la derecha internacional, y en donde, afirmó, militantes del PAN y PRI, así como el empresario Ricardo Salinas Pliego se han montado en esta campaña. Foto: captura de pantalla

Va hoy el gabinete de Seguridad a Uruapan y Morelia: Sheinbaum; vamos a informar avances del Plan Michoacán, dice