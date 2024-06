No existe una orden de extradición en contra del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, porque ni la Fiscalía de la Ciudad de México, ni la Fiscalía General de la República (FGR) tienen materia para solicitarla, señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Además, el empresario contaba con un amparo para no ser reaprehendido, y algunos de los delitos que se imputaron ya prescribieron. Cabe recordar que Ahumada aceptó allanarse a la extradición para ser traído y juzgado en México por el probable delito de fraude en el fuero común.

“Había una de orden de reaprehensión, se paró contra esta orden y no se puede cumplir esa orden, no se puede aprender a esta persona porque tiene un amparo. También se especifica que en algunas otras causas, ya prescribieron, entonces, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por la que no hay una orden de extradición. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenían materia para pedir una extradición, porque estaban parado contra cualquier orden de reaprehensión”, explicó la funcionaria.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, aseguró que esos son los datos con los que cuenta el gobierno federal, pero que los detalles del caso los tiene la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República.

“Cosas y detalles sobre el litigio, no los tiene el Gobierno Federal, eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República”, subrayó.

maot