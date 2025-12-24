Más Información

Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Salud del Senado, expresó su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, , de declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva.

En entrevista con , la legisladora de Morena advirtió que no se debe prohibir, sino regular la producción, venta y uso del , ya que tiene una función fundamental en el sector salud, donde es utilizado como un analgésico muy efectivo e insustituible para controlar el dolor en casos de cáncer y en cirugías.

“No se nos olvide que el fentanilo de uso medicinal no lo podemos sacar de circulación. No estoy de acuerdo en que el fentanilo, todo parejo, se considere un arma de exterminio, como le pusieron, de exterminio masivo y cosas así. No, el fentanilo es algo fundamental para las anestesias y para el dolor”, recalcó.

Hace unos días, el 15 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como “un ".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año, que sepamos", aseguró.

