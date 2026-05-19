Más Información

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

La compartió en sus redes sociales el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro y expresidente del Alto Tribunal.

La SCJN dio sus condolencias a familiares, colegas y seres queridos y pidió que su legado perdure.

Schmill Ordóñez nació el 4 de Abril de 1937 y fue un jurista mexicano que se desempeñó como presidente de la SCJN entre 1991 y 1994.

Lee también

Fallece Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro y expresidente del Alto Tribunal (19/05/2026). Foto: SCJN
Fallece Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro y expresidente del Alto Tribunal (19/05/2026). Foto: SCJN

Previo a ser ministro, se desempeñó como Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, de México en Austria, Hungría y República Federal de Alemania, así como Subdirector Técnico de Impuesto sobre la Renta.

Durante su vida escribió diversos libros, entre los que destacan "Lógica y Derecho"; "La conducta del Jabalí: Dos ensayos sobre el poder: Kafka y Shakespeare"; "Macbeth, la tragedia del poder" y "El juez y las lagunas del derecho", entre otras.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]