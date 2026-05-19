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La Suprema Corte de Justicia de la Nación compartió en sus redes sociales el fallecimiento de Ulises Schmill Ordóñez, ministro en retiro y expresidente del Alto Tribunal.
La SCJN dio sus condolencias a familiares, colegas y seres queridos y pidió que su legado perdure.
Schmill Ordóñez nació el 4 de Abril de 1937 y fue un jurista mexicano que se desempeñó como presidente de la SCJN entre 1991 y 1994.
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Previo a ser ministro, se desempeñó como Magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, Embajador de México en Austria, Hungría y República Federal de Alemania, así como Subdirector Técnico de Impuesto sobre la Renta.
Durante su vida escribió diversos libros, entre los que destacan "Lógica y Derecho"; "La conducta del Jabalí: Dos ensayos sobre el poder: Kafka y Shakespeare"; "Macbeth, la tragedia del poder" y "El juez y las lagunas del derecho", entre otras.
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