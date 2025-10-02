La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que la empresa Gas Silza, filial de Grupo Tomza y propietaria de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, acumula 32 expedientes administrativos, de los cuales dos han derivado en multas que superan los 160 millones de pesos.

“De manera particular en el caso del Grupo Tomza, que obviamente son procedimientos que se van sustanciando y, particularmente dos de ellos ya, Presidenta, informar que hemos multado a la empresa prácticamente un poquito más de 160 millones de pesos”, señaló Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal explicó que las inspecciones a las empresas del sector se realizan de manera permanente, lo que en diversos casos ha derivado en sanciones económicas y clausuras. En el caso de Gas Silza, la ASEA detalló que los dos expedientes con sanciones millonarias se encuentran actualmente en proceso de resolución en el Poder Judicial Federal.

Suman 31 fallecidos tras explosión

La explosión de la pipa de Gas Silza en el Puente de la Concordia ha dejado hasta el momento más de 31 personas fallecidas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los siniestros más graves de los últimos años en la capital.

En este contexto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, advirtió sobre la presencia de grupos de abogados privados que han intentado acercarse a las familias de las víctimas para ofrecerles representación legal a cambio de un porcentaje económico, práctica que —aclaró— no está vinculada con su administración.

“Sí quiero dejar muy claro que hay grupos de abogados que se acercan a los familiares y les ofrecen su apoyo a partir de cierto porcentaje. Nosotros tenemos un equipo de la ciudad, con un servidor público asignado a cada una de las víctimas o familiares. Se tienen tres reuniones a la semana de seguimiento jurídico, así que cualquier tema lo atendemos directamente”, aseguró la mandataria.

Brugada adelantó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dará a conocer la próxima semana los avances de la investigación sobre el siniestro, lo que permitirá avanzar en la propuesta de reparación integral del daño a las familias afectadas por parte de los responsables.

