Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Nueva York.— Venezolanos celebraron ayer durante una manifestación en Times Square; otros pidieron paz para el país sudamericano. También hubo celebraciones por la caída del líder del régimen chavista por parte de venezolanos y cubanos en Florida. Foto: Nora Quintanilla /EFE
Buenos Aires.— En Argentina, el Obelisco fue iluminado con los colores de la bandera venezolana. Mientras el gobierno anunció que cerrará el ingreso a los venezolanos ligados al régimen de Maduro, la gente exigió el “inicio de una transición hacia la democracia”. Foto: Tomás Cuesta / AFP
Madrid.— Unos 2 mil 500 venezolanos, de acuerdo con datos de las autoridades españolas, se congregaron espontáneamente en la Puerta del Sol para celebrar, cantando y bailando con la bandera del país sudamericano, la caída de Nicolás Maduro. Foto: EFE
Decenas de venezolanos se dieron “un abrazo de alegría” en Panamá por la captura de Maduro. El gobierno de José Raúl Mulino adelantó que no reconocerá a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como cabeza del Ejecutivo en Caracas. Foto: Gabriel Rodríguez / EFE
