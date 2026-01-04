Nueva York.— Venezolanos celebraron ayer durante una manifestación en Times Square; otros pidieron paz para el país sudamericano. También hubo celebraciones por la caída del líder del régimen chavista por parte de venezolanos y cubanos en Florida. Foto: Nora Quintanilla /EFE

Buenos Aires.— En Argentina, el Obelisco fue iluminado con los colores de la bandera venezolana. Mientras el gobierno anunció que cerrará el ingreso a los venezolanos ligados al régimen de Maduro, la gente exigió el “inicio de una transición hacia la democracia”. Foto: Tomás Cuesta / AFP

Madrid.— Unos 2 mil 500 venezolanos, de acuerdo con datos de las autoridades españolas, se congregaron espontáneamente en la Puerta del Sol para celebrar, cantando y bailando con la bandera del país sudamericano, la caída de Nicolás Maduro. Foto: EFE

Decenas de venezolanos se dieron “un abrazo de alegría” en Panamá por la captura de Maduro. El gobierno de José Raúl Mulino adelantó que no reconocerá a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como cabeza del Ejecutivo en Caracas. Foto: Gabriel Rodríguez / EFE