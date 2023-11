El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, condenó la muerte de Ociel Baena, primer magistrade electoral de América Latina, y exigió que se esclarezca el caso.

Durante un evento en la Universidad Iberoamericana, pidió un minuto de silencio ante la muerte de Baena, que fue reportada este lunes.

"Yo lamento profundamente la muerte de alguien a quien yo considero un amigue y exijo enérgicamente el esclarecimiento de su muerte y que se haga la justicia correspondiente, que haya paz para él", expresó.

"Eso no está bien, eso no es normal, eso no debe pasar", dijo.

Las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral lamentaron el fallecimiento de Ociel Baena.

"Nuestras condolencias para su familia y amig@s", expresaron en la cuenta de X.

Investigan muerte de Ociel Baena

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la muerte de Ociel Baena, quien fuera primer magistrade electoral no binarie en América Latina.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora, Rodríguez indicó que “se va a hacer la investigación” para ver si se trató de un accidente o un asesinato.

Ya están las autoridades de Aguascalientes viendo cómo fue el caso, dijo.

“Se está haciendo la investigación, no sabemos, de acuerdo al reporte de las autoridades de qué se trata, si se trata de un homicidio o fue un accidente, vamos a ver primero antes de dar información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata.

“Ya están las autoridades de Aguascalientes, en primer lugar, viendo cómo fue el caso, pero vamos a estar, presidente si así lo instruye, pendientes de cualquier información", dijo al plantear el tema en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora.

