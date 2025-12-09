Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

En el marco de la colaboración con en materia de seguridad, 163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales.

Además de estos policías, 44 elementos de la División de Operaciones Fronterizas fueron capacitados por cuatro semanas en controles de seguridad y respuesta a emergencias.

Lee también

La embajada de Estados Unidos en México informó que este programa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), implementado por Global Ties US, equipa a los agentes de Sonora con herramientas especializadas para proteger comunidades fronterizas y responder efectivamente a amenazas de seguridad.

"Cuando trabamos juntos, nuestras comunidades a ambos lados de la frontera están más protegidas. Seguros Juntos", dijo la embajada a cargo del embajador .

Lee también

163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales de parte de EU. Foto: Especial
163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales de parte de EU. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]