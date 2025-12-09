En el marco de la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, 163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales.

Además de estos policías, 44 elementos de la División de Operaciones Fronterizas fueron capacitados por cuatro semanas en controles de seguridad y respuesta a emergencias.

La embajada de Estados Unidos en México informó que este programa de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), implementado por Global Ties US, equipa a los agentes de Sonora con herramientas especializadas para proteger comunidades fronterizas y responder efectivamente a amenazas de seguridad.

"Cuando trabamos juntos, nuestras comunidades a ambos lados de la frontera están más protegidas. Seguros Juntos", dijo la embajada a cargo del embajador Ronald Johnson.

163 policías estatales de Sonora recibieron entrenamiento avanzado en técnicas policiales de parte de EU. Foto: Especial

